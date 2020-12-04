Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle görüştü

04 Aralık 2020 Cuma, 00:55

Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle videokonferans yöntemiyle görüştü. Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" ifadelerini kaydetti.



HATAY VE ANTALYA'DA VAKA ARTIŞI YÜZDE 100

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında vaka artışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekerek, "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" dedi.



