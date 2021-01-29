Bakan Koca: Aşısının ikinci bölümü bugün geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." açıklamasında bulundu.
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