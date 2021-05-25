Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs illere göre vaka sayısını açıkladı. Koca açıklamasında "Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 20:21
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Koca, vaka sayısının azaldığı illeri, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız" ifadeleriyle açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Koca’nın paylaşımına göre, vaka sayısı en çok Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı, Karaman, Çankırı, Giresun, Nevşehir, Çanakkale ve Rize oldu.

İŞTE İL İL VAKA SAYISI

Adana: 18,90

Adıyaman: 40,32

Afyon: 82,64

Ağrı: 122,52

Aksaray: 58,86

Amasya: 79,29

Ankara: 123,02

Antalya: 47,01

Ardahan: 110,23

Artvin: 74,93

Aydın: 31,10

Balıkesir: 86,35

Bartın: 83,43

Batman: 64,16

Bayburt: 65,93

Bilecik: 123,45

Bingöl: 65,66

Bitlis: 96,58

Bolu: 139,14

Burdur: 96,97

Bursa: 80,28

Çanakkale: 72,75

Çankırı: 97,18

Çorum: 99,03

Denizli: 73,20

Diyarbakır: 62,74

Düzce: 118,02

Edirne: 62,54

Elazığ: 61,91

Erzincan: 92,56

Erzurum: 151,40

Eskişehir: 120,72

Gaziantep: 67,06

Giresun: 84,69

Gümüşhane: 163,72

Hakkari: 56,68

Hatay: 16,69

Iğdır: 50,67

Isparta: 105,38

İstanbul: 123,88

İzmir: 72,75

Kahramanmaraş: 35,95

Karabük: 73,48

Karaman: 72,57

Kars: 134,77

Kastamonu: 99,10

Kayseri: 118,82

Kırıkkale: 94,37

Kırklareli: 108,64

Kırşehir: 84,76

Kilis: 50,42

Kocaeli: 130,73

Konya: 94,31

Kütahya: 134,91

Malatya: 90,06

Manisa: 60,59

Mardin: 49,84

Mersin: 33,55

Muğla: 56,26

Muş: 41,84

Nevşehir: 74,76

Niğde: 106,61

Ordu: 117,28

Osmaniye: 15,68

Rize: 119,64

Sakarya: 94,28

Samsun: 97,19

Siirt: 34,13

Sinop: 51,28

Sivas: 102,38

Şanlıurfa: 50,68

Şırnak: 35,15

Tekirdağ: 90,84

Tokat: 112,90

Trabzon: 93,73

Tunceli: 80,29

Uşak: 64,69

Van: 50,72

Yalova: 48,54

Yozgat: 88,29

Zonguldak: 129,90


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