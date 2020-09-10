Bakan Koca: Salgında tekrar bir artış yaşanıyor

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:43

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;.

Vaka sayısı son günlerde önemli artışa geçti.

Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta sayısı artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde.



Van’da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı hızla 128’e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek istiyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastaların ve vefatların artışına sebep oluyor. Van’da 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6.

Sağlık kuruluşlarımızla birlikte son günlerde artan vaka sayılarını değerlendirdik. Filyasyon ekibi sayısını 80'den 128'e çıkardık.

Temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz eden her ilde maalesef vaka sayısında artış görüyoruz.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.



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