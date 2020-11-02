Bakan Koca'dan Elif bebek ve İdil Şirin açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin 55. ve 65.saatinde enkaz altından çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."
ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.
İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
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