Bakan Koca'dan 'en yüksek sayı' açıklaması

16 Ağustos 2020 Pazar, 09:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemide son 45 günün en yüksek Covid-19 vakasını açıkladığı dünkü tabloya ilişkin bu sabah yeni bir açıklama yaptı.

"Bu sonucu bekliyorduk" diyen Bakan Koca, "Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz" ifadelerini kullandı.