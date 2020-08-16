Bakan Koca'dan 'en yüksek sayı' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 45 günün en yüksek koronavirüs vakasının tespit edildiği dünkü tabloya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemide son 45 günün en yüksek Covid-19 vakasını açıkladığı dünkü tabloya ilişkin bu sabah yeni bir açıklama yaptı.
"Bu sonucu bekliyorduk" diyen Bakan Koca, "Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz" ifadelerini kullandı.
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