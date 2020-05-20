Bakan Koca'dan 'kelebek etkisi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı uyarılarda bulundu. Koca, ''Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir'' dedi.
Koronavirüs riskinin devam ettiğini vurgulayan Koca, ''Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına kelebek etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi'' ifadelerini kullandı.
Gece geç saatlerde Twitter üzerinden paylaşım Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım''
Video Haberler
- Kebapçıya silahlı saldırı anı kamerada!
- Altaylı'nın Burhan Kuzu için söyledikleri olay oldu
- Şiş Nani ağıtıyla yaşanılan acıları tekrar hatılatıyor
- Buzullara aldırış etmeden balıklama atladı
- Yer: İstanbul... Amatör kameraya böyle yakalandılar
- İstanbul'da market önünde maske gerginliği
- Cahit Berkay 19 Mayıs akşamı sevenleri için çaldı
- Hastaneye götürülürken, ambulansta doğum yaptı
- Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret
- Arda Turan da bayramları karıştırdı