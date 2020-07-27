Bakan Koca'dan Mersin'deki kazada yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan askerlerin durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 yaralıdan 6'sının durumunun ağır olduğunu ve tedavilerin devam ettiğini açıkladı.
Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, iki sürücü hayatını kaybetmiş, araçta bulunan 33 kişiden 27’si yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
6'sı AĞIR 27 YARALI
Koca, “Mut-Karaman yolunda, 4 askerimizin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği elim kazada 6'sı ağır, toplam 27 yaralımızın tedavileri Mersin Üniversitesi, Mersin Şehir Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi ve Mut Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
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