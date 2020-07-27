Bakan Koca'dan Mersin'deki kazada yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:37

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, iki sürücü hayatını kaybetmiş, araçta bulunan 33 kişiden 27’si yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

6'sı AĞIR 27 YARALI

Koca, “Mut-Karaman yolunda, 4 askerimizin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği elim kazada 6'sı ağır, toplam 27 yaralımızın tedavileri Mersin Üniversitesi, Mersin Şehir Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi ve Mut Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.