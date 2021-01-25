Bakan Koca'dan yeni aşı açıklaması: 80 yaş üzeri aşılanacak

25 Ocak 2021 Pazartesi, 12:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibarıyla, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" ifadelerine yer verdi.



