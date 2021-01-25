Bakan Koca'dan yeni aşı açıklaması: 80 yaş üzeri aşılanacak
Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibarıyla, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" ifadelerine yer verdi.
Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2021
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