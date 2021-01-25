Bakan Koca'dan yeni aşı açıklaması: 80 yaş üzeri aşılanacak

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" dedi.

DHA
25 Ocak 2021 Pazartesi, 12:20
Bakan Koca'dan yeni aşı açıklaması: 80 yaş üzeri aşılanacak
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibarıyla, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" ifadelerine yer verdi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler