Bakan Koca'nın 2 yıldır duyamadığı sorular!

04 Ekim 2020 Pazar, 12:44

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle bugüne 17 soru önergesi verdiğini ancak yalnızca ikisine cevap alabildiğini, bilgi edinme yoluyla yaptığı başvuruların da yanıtsız kaldığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Taşçıer, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis iradesini tanımıyor. Sağlık Bakanı soru önergelerime de bilgi edinme başvurularıma da cevap vermiyor” dedi.

815 GÜNDÜR CEVAP YOK

Taşcıer, şöyle devam etti:

“Bilgi Edinme Kanunu’na göre başvurular 15 iş günü içerisinde cevaplanmak zorunda. Benim 620 gündür cevap alamadığım başvurum var. Daha da vahimini söyleyeyim, tam 2 yıl 2 ay 21 gündür, yani 815 gündür cevap bekleyen soru önergem var. Soru önergelerimden iki tanesi iki yılın üzerinde, yedi tanesi de 1 yılın üzerinde zamandır cevap bekliyor

"2 YILDIR SALGINLA MI MÜCADELE EDİYOR?"

"Bakan Bey çok yoğun diyeceğiz ama bakanlıklarda zaten bu soruların cevaplandırılması için birimler bulunuyor." diyen Taşçıer, şöyle devam etti:

"Cevabın altına sadece imza atacak ama bunu dahi yapmıyor. Bakan Bey 2 yıl 2 ay 21 gündür salgınla mı mücadele ediyor? Atanmış Sağlık Bakanı’nın, halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerine cevap vermiyor olması, Fahrettin Koca’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesini tanımadığı anlamına geliyor."

LÖSANTE, DOĞUM YAPAN ÇOCUKLAR, SAHTE İLAÇLAR...

Taşcıer, yanıtlanmayan sorularından şu örnekleri verdi:

"LÖSANTE’ye bir türlü tam ruhsat verilmemesiyle ilgili sormuşum cevap yok, bakanlıkta çalışan kadın sayısını sormuşum yok, hastanelerde doğum yapan kız çocuklarını sormuşum yok, Ankara’daki uyuz vakalarını sormuşum yok, ambulanslarda patlayan oksijen tüplerini sormuşum yok, sahte ilaçları sormuşum yok. Bunlar pandemi dönemi öncesinde sorulanlar."

"BAŞKA NELERİ GİZLİYORSUNUZ?"

Sağlık Bakanlığı tarafından salgında açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını, asıl verilerin halktan ve dünyadan gizlendiğini aylardır dile getirdiklerini hatırlatan Taşçıer, şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda Bakan da durumu itiraf etmek durumunda kaldı. Merak ediyorum, sorduğum sorulara cevap verilmemesinin ardında da gerçekleri gizleme çabası mı var? Acaba yine halktan kaçırmaya çalıştıkları gerçekler mi var?”

“ATANMIŞ BAKAN SEÇİLMİŞ MİLLETVEKİLLERİNE CEVAP VERMİYOR”

Taşçıer, “Atanmış Sağlık Bakanı’nın, halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerine cevap vermiyor olması, Fahrettin Koca’nın TBMM'nin iradesini tanımadığı anlamına geliyor" dedi.







