Bakan Kurum, LPG'li araçlarla ilgili önemli kararı açıkladı
Otopark Yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek."dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Otopark yönetmeliği düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek." dedi.
"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ OLAYLAR" UYARISI
Bakan Kurum, iklim değişikliği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. "Hazırlanacak eylem planlarına hibe ve proje desteği veriyoruz. Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız." diyen Kurum, "Yoğun yağışlar, seller, heyelanlar. Tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor. Deniz suyu seviyesi yükseliyor. Bunlarla mücadele etmek durumundayız. 83 milyon vatandaşımız bu süreci yönetmek durumundayız. Devlet olarak tüm iş ve işlemleri yürütmek için gayret ediyoruz. Tüm dünyanın küresel bir sorun olarak gördüğü iklim değişikliği kısmen ülkemizi de etkilemektedir." ifadelerini kullandı.
'İMAR PLANI' DEĞİŞİKLİĞİ
Parsel bazında imar değişikliğini kaldıracaklarını da açıklayan Kurum, "Diğer parsel 5 katlıyken diğer parsel daha yüksek olamayacak. Ada bazında plan değişikliği uygulanabilir. Yan parsel neyse sizinki de öyle olacak." dedi.
Video Haberler
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması
- TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!
- Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
- 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettiler!
- Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması
- Pencereden pencereye geçerken beşinci kattan düşüp öldü