Bakan Kurum, LPG'li araçlarla ilgili önemli kararı açıkladı

17 Eylül 2020 Perşembe, 12:30

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otopark yönetmeliği düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek." dedi.

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ OLAYLAR" UYARISI

Bakan Kurum, iklim değişikliği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. "Hazırlanacak eylem planlarına hibe ve proje desteği veriyoruz. Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız." diyen Kurum, "Yoğun yağışlar, seller, heyelanlar. Tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor. Deniz suyu seviyesi yükseliyor. Bunlarla mücadele etmek durumundayız. 83 milyon vatandaşımız bu süreci yönetmek durumundayız. Devlet olarak tüm iş ve işlemleri yürütmek için gayret ediyoruz. Tüm dünyanın küresel bir sorun olarak gördüğü iklim değişikliği kısmen ülkemizi de etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

'İMAR PLANI' DEĞİŞİKLİĞİ

Parsel bazında imar değişikliğini kaldıracaklarını da açıklayan Kurum, "Diğer parsel 5 katlıyken diğer parsel daha yüksek olamayacak. Ada bazında plan değişikliği uygulanabilir. Yan parsel neyse sizinki de öyle olacak." dedi.



