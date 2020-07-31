Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay uzatıyoruz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Pakdemirli, et fiyatlarının yüksek olmadığını iddia etti
- Mehmet Metiner'den AKP'yi sarsacak itiraf
- Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu’na akıl almaz hakaretler
- Hatay’da 4 farklı noktada orman yangını
- Ölü bulunan polis memurunun eşi gözyaşlarına boğuldu
- Çanakkale'de orman yangını
- Damada düğünde araba kapısı taktılar
- 8 katlı binadan minibüsün üzerine çakıldı!
- Lojman karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
- AKP’liler belediyeyi bastı! 3.5 milyonluk fatura kavgası