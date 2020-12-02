Bakan Selçuk açıkladı: Normalleşme Desteği'nin süresi uzatıldı
Normalleşme Desteği, İlave İstihdam Teşviki ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklerin süresi uzatıldı.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulanmakta olan 'Normalleşme Desteği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.
Selçuk, "3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı" dedi.
Bakan Selçuk, 'İlave İstihdam Teşviki2 süresinin de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikle ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, bu teşvikin süresinin ise 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını söyledi.
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