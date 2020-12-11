Bakan Selçuk duyurdu: Covid-19'a özel site yayına açıldı

11 Aralık 2020 Cuma, 15:34

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim."