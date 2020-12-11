Bakan Selçuk duyurdu: Covid-19'a özel site yayına açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim."
Salgın sürecinde bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız “https://t.co/sA3PdIcI4Z” internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim. pic.twitter.com/DbI8goMPyq— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 11, 2020
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