Bakan Selçuk'tan 'İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği' ödemesi açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

DHA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 09:57
Bakan Selçuk'tan 'İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği' ödemesi açıklaması
Abone Ol google-news

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler