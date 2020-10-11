Bakan Selçuk'tan öğretmenlere çağrı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın başlayacak yüz yüze eğitimin ikinci aşaması öncesi "Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, öğretmenlere de 'fidan dikmeleri' için çağrıda bulundu.
Selçuk mesajında, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.
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