Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs sebebiyle ertelenen sınavların ne zaman yapılacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."
Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam??— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 19, 2020
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