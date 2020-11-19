Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs sebebiyle ertelenen sınavların ne zaman yapılacağını açıkladı.

DHA
19 Kasım 2020 Perşembe, 13:31
Bakan Selçuk'tan 'sınav' açıklaması
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."


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