Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

16 Eylül 2020 Çarşamba, 11:35

Bakan Ziya Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylu¨l 2020 haftasında hangi gu¨n olacagˆına o¨gˆretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak s¸ekilde 1 gu¨n, I·lkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffu¨sler olacak s¸ekilde 1 gu¨n u¨zerinden planlanacak.



İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak."



