Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk haftasına dair detayları açıkladı.
Bakan Ziya Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylu¨l 2020 haftasında hangi gu¨n olacagˆına o¨gˆretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak s¸ekilde 1 gu¨n, I·lkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffu¨sler olacak s¸ekilde 1 gu¨n u¨zerinden planlanacak.
İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak."
Video Haberler
- Gine Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı dövdü
- Tarık Akan'ın tarihi konuşması
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı
- Uçaktan inen siyahı yeni transfer zannettiler
- ABD'nin Portland kentindeki protestolarda polis şiddeti
- Saadet Partisi'nden yeni slogan!
- Koronavirüslü hasta bu kadar da olmaz dedirtti!
- Kırgızistan’da kömür yatağında heyelan
- İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- Reynmen koronavirüse yakalandı!