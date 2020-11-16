Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:25

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız.” dedi.