Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama

10 Eylül 2020 Perşembe, 15:55

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bazen bu soruşturmaların sonucunda soruşturmaya yer olmadığı kararı, kimisine beraat çıkar, kimisine de idari işlem uygulanır. Bu durumda ya kişi görevine iade edilir ya da kurumdan uzaklaştırılır. Tüm kurumlarda süreç böyle devam eder. İlerleyen süreçte adli ve idari soruşturma yeniden açılabilir. Daha önceki adli süreçlerde daha önceki soruşturmalarda görevine iade edilmiş kişiler olduğu gibi ya da haklarında bir şey bulunamayan kişiler olduğu gibi burada da ifade etmem gerekir ki 58 kişi ile ilgili bu tip değerlendirmeler oldu. Haklarında delil olmadığı için bir işlem yapılmadığı, idari olarak bir tespit yapılamadığı veya hakkında soruşturmanın devam ettiği bir kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verildiği gibi…Bu kişilerin hepsi 2008-2013’de 8 ve 12 yıllık kaymakamlardır. Bazı kötü niyetli insanların dediği gibi yeni kaymakamlar değildir.

"BİLEREK, İSTEYEREK BÖYLE BİR ATAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu hadiseyi saçma sapan mesnetsiz iddialarına kanıt yapanlara bizim sözlerimiz açıktır. Bilerek isteyerek böyle bir atama yapılması söz konusu değildir.

Burası İçişleri Bakanlığı’dır öyle kafana göre bir işlem olmaz. Kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş… Ne yapmamız lazım tedbir almayacak mıyız? Bu ilk kez yaptığımız bir şey değil.

"KİM 15 TEMMUZ'U UNUTARAK İŞLEM YAPIYORSA HAİNDİR"

Daha önce de 15 kaymakam için benzeri bir hamle yaptık. Nasıl bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Kim 15 Temmuz’u unutarak işlem yapıyorsa haindir. Bu süreçte kendine rol biçen sahte kahramanlardan bıktım. Biz gereğini titizlikle yapıyoruz.

SOYLU, BARIŞ TERKOĞLU'NU HEDEF ALDI

Öte yandan Soylu, Odatv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef alarak sert sözlerle eleştirilerde bulundu. "Yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz. Muhatap olacaksınız" diyen Soylu, Terkoğlu'nun adını anmadan, "O berduşa sesleniyorum ben senin gibi birinin öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım. Kimin adamı olduğun da belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli" ifadelerini kullandı.

BARIŞ TERKOĞLU NE DEMİŞTİ?

Terkoğlu, "Nihayetinde, Soylu’nun uzun süredir direndiği, kendisinin önüne isim konduğunda kimilerini savunduğu bakanlık çalışanlarına operasyon gerçekleşti" düşüncesini dile getirmiş, "Konuşulan o ki bir süredir İçişleri Bakanlığı’nda FETÖ birikimine yönelik olarak devletin güvenlik bürokrasisi adım atmak istiyordu. Ancak her seferinde attıkları adım Soylu’ya çarpıyordu. Verilen istatistiki bilgilere göre FETÖ’nün TSK’den sonra en kritik örgütlenmeyi gerçekleştirdiği bakanlıkta ayıklanan FETÖ mensubu oranı yüzde 3 buçuktu. Nihayetinde, Soylu’nun uzun süredir direndiği, kendisinin önüne isim konduğunda kimilerini savunduğu bakanlık çalışanlarına operasyon gerçekleşti. Konuşulan o ki önümüzdeki günlerde kaymakamlara yapılan operasyonu Emniyet takip edecek" ifadelerini kullanmıştı.