Bakan Soylu'dan şehit olan yurttaşlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun” dedi.

İHA
14 Şubat 2021 Pazar, 14:01
Bakan Soylu'dan şehit olan yurttaşlarla ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Gara’da PKK’li teröristlerce şehit edilen 13 yurttaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu söz konusu paylaşımında,

"Irak’ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.


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