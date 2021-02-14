Bakan Soylu'dan şehit olan yurttaşlarla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Gara’da PKK’li teröristlerce şehit edilen 13 yurttaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu söz konusu paylaşımında,
"Irak’ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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