Bakan sözünü tutmadı, zeytin üreticisi mağdur oldu

Bakan sözünü tutmadı, zeytin üreticisi mağdur oldu
Tarım ve Orman Bakanı'nın “müjde” olarak açıkladığı 15 kuruşluk zeytin desteğinin çiftçilere ödenmediği ortaya çıktı. Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı, “Tarımı bitirdiler” diyerek verilen sözün tutulmamasına isyan etti.
Zeytin üretiminde dünyanın en önemli merkezlerinden olan Ege Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek ödemelerini yatırmaması üreticiyi zor duruma soktu. Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, bakanlığın verilen destek sözünü tutmamasına tepki göstererek, “Tarımı bitirdiler” dedi.
2019 yılının aralık ayında zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “müjde” olarak açıkladığı 15 kuruşluk zeytin desteğinin çiftçilere ödenmediği ortaya çıktı. Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, bakanlığın hiçbir destek ödemesini zamanında yapmadığını belirterek bu durumun zeytin üreticisini mağdur ettiğini söyledi. Barış, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu yıl ekstrem bir yıl yaşadık. Zeytin ağaçları aşırı sıcaklardan etkilendi, rekolte düşük olacak. Çiftçi bu işten para kazanamayacak. Üretim geçen yıllara göre düşük olacak. Bakanlık bugüne kadar hiçbir desteği zamanında veremedi. Zeytinde doğru bir taban fiyat belirleyemediler, verilen 15 kuruşluk destek sözü de tutulmadı. Tarımı bitirdiler” dedi.
‘ÇİFTÇİYİ OYALIYORLAR’
Zeytin üretiminde dünyada üçüncü sırada olan Türkiye’de üreticinin yüzünün gülmediğini belirten CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise “Mart ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yapılması gereken hasar tespiti de hâlâ tam olarak yapılmış değil. Yapılan yerlerin ödemelerinde aksaklıklar var. Çiftçinin üretime devam edebilmesi için desteklenmesine ihtiyaç var. Ancak hükümetten tek bir adım yok” dedi. Destek ödemelerini bir an önce yapılması için çağrıda bulunan Bülbül, “15 kuruşu bile üreticiye çok gören Bakan, çiftçi yerine AKP’lilerin gelir kapısı haline gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ndeki yönetici maaşlarını sır gibi saklıyor. Bakan Pakdemirli, ‘Ben zeytinin daha çok dikilmesi gerektiğine inanıyorum’ derken diğer yandan başka bir Bakan zeytin ağaçlarının yanı başındaki arazileri maden işletmeleri için ihaleye çıkarıyor” diye konuştu.
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