Bakan Yardımcısı Sayan, 'Challenge' akımı için uyarılarda bulundu

07 Mayıs 2021 Cuma, 10:45

Sosyal medya mecralarında son dönemde popüler hale gelen "Challenge" (meydan okuma) akımıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan bir açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan, kullanıcıların 20'li yaşlarına ait fotoğraflarını paylaştığı sözkonusu akımla ilgili şu uyarılarıda bulundu:

"Kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımlar, görsel veri işleme alanına zemin hazırlıyor. Mümkün olduğunca dikkatli olmalıyız.

Yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak. Kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturuluyor.

Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu.

Kişisel verilerimiz; bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."



