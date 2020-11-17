Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 16:33
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Selçuk, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim."



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