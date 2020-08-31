Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, EBA canlı ders programını paylaştı. Detaylı bilgi için öğrenci ve velileri 'http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr' adreslerine yönlendiren Bakan Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:
"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."
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