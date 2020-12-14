Bakanlara soru sorma süresine de kısıtlama

14 Aralık 2020 Pazartesi, 13:50

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, milletvekillerinin bütçe görüşmelerinde Bakanlara yönelttikleri soru sorma süresi 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulamaya tepki gösterdi.

"EL KALDIR-İNDİR, BAŞKA BİR ŞEY YAPMA"

Milletvekillerinin, Bakanlara soru sorma süresinde yapılan indirimde ‘daha çok milletvekiline soru sorma hakkı verilmesi’ gibi bir bahane üretildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bütçe görüşmelerinde 600 milletvekili için toplam 10 dakika soru sorma hakkı veriliyor. Bu sürenin 20 dakikaya çıkarılması beklenirken, milletvekillerinin soru sorma süresinin 40 saniyeye indirilmesiyle milletvekillerine adeta ‘Meclise gel,git, el kaldır, indir, başka bir şey yapma’ denmek isteniyor.” diyerek uygulamaya itiraz etti.

Saat 11.00’de başlayan bütçe görüşmeleri için oturum açıldığında, ilgili bakanlara 600 milletvekilinin tamamı için toplam 10 dakika soru sorma süresinin bile yeterli olmadığına değinen Gürer, “Soru yöneltebilmek için son sürat konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu süre dahi yetmezken, daha çok milletvekiline soru sorma hakkı verilmesi gibi bir bahaneye sığınarak bir milletvekilinin elektronik cihaz aracılığıyla 60 saniye olan soru sorma süresinin 40 saniyeye düşürülmesi milletvekillerinin soru sorma hakkının da elinden alınması anlamı taşıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanına soru sormanın ve sözlü soru önergesi vermenin yasaklandığını da anımsatan Gürer, yılda 1 kere bakana soru sorma hakkının da 1 dakikadan 40 saniyeye düşürülmesinin izah edilemez bir uygulama olduğuna işaret etti.

ALKIŞLANDI

Bu arada uygulamanın hayata geçmesinin ardından ilk sorularına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına yönelten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 40 saniyeye 6 soru sığdırınca TBMM Genel Kurulu’nda alkışlandı.

CHP Milletvekili Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “32 bin hizmetli ve güvenlik çalışanı on ay çalışıp iki ay zorunlu izne çıkarılmaktadır. Bu işçiler, sürekli işçi kadrosuna alınacak mıdır? Toplum yararı projesiyle işe alınanlar kadroya alınacak mıdır? Mesleki teknik öğretmen, felsefe, bilişim, okul öncesi, tarih, coğrafya, branş öğretmenleri, engelli öğretmenler ve 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır? Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek midir? Fitness öğretmenlerine, usta öğreticilere, rehabilitasyon eğitimcilerine öğretmen kadrosu verilecek midir” şeklinde sorular yöneltirken, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da “kamuda kiralık araç şoförlerine, KİT çalışanlarına, Karayollarında, Demiryollarında, PTT'de, taşeron firmada çalışanlara kadro verecek midir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi?” şeklinde sorular sordu.

Gürer’in süratle okuduğu sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeterli süre olmadığını gerekçe göstererek, daha sonra yazılı yanıt vereceklerini belirttiler.