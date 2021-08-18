Bakanlık ekipleri inceledi: Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi nedeniyle hasar gören toplam 109 binanın acil yıkılmasına karar verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hasar tespit çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Selde Kastamonu'da toplam 46, Sinop'ta 79, Bartın'da 23 binanın yıkıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 20 binanın acil yıkılmasına karar verilirken, 22 binanın ağır hasarlı, 540 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Kentte selden etkilenen diğer ilçeler İnebolu'da 1, Küre'de 2, Abana'da 6 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.
AYANCIK'TA 76 BİNA ACİL YIKILACAK
Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde 76 binanın acil yakılmasına karar verilirken, 21 binanın ağır, 676 binanın da az hasarlı olduğu belirlendi. Türkeli ilçesinde ise acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina bulunmazken, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. Bartın'ın Ulus ilçesinde de 4 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da toplam 109 binanın yıkımına hasar tespit çalışmalarının ardından başlandı.
KAYIPLAR ARANIYOR
Bozkurt'ta büyük bölümü Ezine Çayı kenarında bulunan hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan Bozkurt'ta kayıp ihbarı yapılan 26 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, hem Ezine Çayı'nda hem de çayın döküldüğü Karadeniz'de arama çalışması yaptı. İlçede bir taraftan temizlik çalışmaları da devam ediyor.
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