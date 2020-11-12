Bakanlık koronavirüs aşısı için girişimlere başladı

12 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech şirketi ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının temini için Türkiye’nin girişimleri olduğunu belirterek “Ülkemizde birkaç aşının faz 3 çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalarla beraber belli miktarda aşının garantisinin verildiğine yönelik bilgimiz var ama bunun rakamı kaç milyon dozdur, bununla ilgili net bir bilgi yok” dedi.

Aşı temininin şimdiden çözülmesi gerektiğini vurgulayan Ercanlı, “Ülkemizdeki net aşı ihtiyacının hesaplanması ve bu ihtiyaca göre tüm girişimlerin şimdiden yapılıp kamuoyuyla paylaşılması lazım” diye konuştu.

‘BAĞLANTILAR KURULDU’

Grip aşısında yaşanan sıkıntıyı anımsatan Ercanlı, “İnsanlarda ‘Gripte bunu yaşıyorsak Covid-19’da ne olacak?’ endişesi büyüdü. Bu aşı çalışmalarını yapan hangi firmalar varsa şimdiden bağlantıların yapılması lazım. Biz bu bağlantıların kurulduğunu duyduk” dedi.

Ön sipariş sürecine ilişkin bilgi veren Ercanlı, “Bu tarz aşı konularında doğrudan ücreti ödenerek ihtiyaç kadar aşının alınması gerekir. Bu üretici firmaya da güç verir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 30 milyon kişinin risk grubunda olduğunu belirten Ercanlı, “Aşı gelene kadar ne kadar insanın virüse maruz kalacağı da önemli. Şu anki vaka sayılarına baktığımız zaman uzmanlar, bu hızla 1 yıl içinde sürü bağışıklığının gelişeceği yönünde tahminler yürütüyor. İlk başta riski olanlardan başlayıp sonradan riski olmayan insanların aşılanması gerekecektir. Çünkü virüsün kimde ne etki yarattığını tespit etmek çok zor” diye konuştu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yüzde 90 oranında başarı elde ettiği söylenen BioNTech aşısının temini için girişimlerin başladığı öğrenildi.