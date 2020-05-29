Bakanlık kreşlerde alınacak tedbirleri belirledi

29 Mayıs 2020 Cuma, 18:36

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, işletmelerin açılmadan önce dezenfekte edileceği, bir grupta en fazla 10 çocuğun bulunacağını ve 4 saatte bir ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınacağı bildirildi.

Tedbirler şöyle:

- Açılış izni verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak.

- Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.

- Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

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