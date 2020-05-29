Bakanlık kreşlerde alınacak tedbirleri belirledi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, işletmelerin açılmadan önce dezenfekte edileceği, bir grupta en fazla 10 çocuğun bulunacağını ve 4 saatte bir ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınacağı bildirildi.
Tedbirler şöyle:
- Açılış izni verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak.
- Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.
- Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Putin'i taklit etti, 1,5 milyon kez izlendi
- Aselsan mühendisi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
- Namaz sırasında 2 metrelik yılan paniği
- Saldırıya uğrayan kadın banka müdürü konuştu
- Yollar beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı
- ABD'de George Floyd eylemlerinde bir kişi öldürüldü
- Özge Özpirinçci projedeki gelirinin tamamını bağışladı
- Bodrum'daki görüntüler Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi
- İmamoğlu paylaştı! 74 gün sonra İstanbul'da cuma namazı
- Annesini bekleyen yavru tilki kameraya böyle yansıdı