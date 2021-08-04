Bakanlık: "Sivillerin gelişigüzel müdahalesi güvenli değil"
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, "Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir" açıklaması yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahalenin belirli güvenlik tedbirlerine uyularak yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir. Türkiye’de hiçbir itfaiye erinin veya orman işçisinin ‘Bu ormanların yanmasını bekliyoruz’ ifadesini kullanması mümkün değildir. Yangında canı pahasına fedakarca mücadele eden kahramanlarımızı töhmet altında bırakacak söz ve eylemlerden kaçınmak hepimizin ortak sorumluluğudur" denildi.
Video Haberler
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- Ukrayna'da bombalı eylem paniği!
- Taksiciler saldırmıştı! Sürücü eğitmeni o anlar anlattı
- Prof. Dr. Yavuz'dan korkutan sözler! Uyarılarda bulundu
- CHP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı
- Yanan ormanlar uçaktaki yolcu tarafından görüntülendi
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında çarpıcı iddia
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Böcek, yangınları anlattı, AKP sözcüsü kahkaha attı
- Ankara'da korkutan yangın
- Datça'da şiddetli deprem
- Ege'de yangınlar büyüyor! Çok önemli yardım çağrısı
- Milas’ta yangın korkutan seviyede