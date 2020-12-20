Bakanlıktan onay çıktı: Sakarya'da kalker ocağı projesi için 1500 ağaç kesilecek
Sakarya'nın Söğütlü ve Ferizli ilçeleri sınırlarında yer alan ormanlık alanda maden ocağı için başvuran şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED olumlu raporu aldı. Proje kapsamında bölgede bulunan 1.500 ağacın kesileceği belirtiliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017’de izin vermediği Sakarya’daki kalker ocağı projesi için 3 yıl sonra ÇED olumlu kararı çıktı. Yeni başvurunun farklı bir firma tarafından yapıldığı belirlendi. Proje kapsamında 1.500 ağaç kesilecek.
BirGün'den Gökay Başcan'ın aktardığına göre Sakarya’nın Söğütlü ve Ferizli ilçeleri sınırları içerisinde kalker ocağı ve kırma eleme tesisi açmak isteyen Erhan Bayrak, Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne proje tanıtım dosyasını sunarak ÇED sürecini başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sunulan olumsuz kurum görüşleri nedeniyle proje tanıtım dosyasını iade ederek, süreci sonlandırdı.
Olumsuz görüş alan Erhan Bayrak, maden ruhsatını Hestaş Beton Madencilik Sanayi Tic. A.’ye devretti. Aldığı maden ruhsatıyla ormanlık alanda maden ocağı için başvuran şirket bu kez ÇED olumlu kararı aldı. Maliyeti 700 bin TL olarak belirlenen proje kapsamında yılda 1 milyon kalker çıkarılacak. Maden sahası Sakarya İl Merkezi’ ne ise 24 kilometre, Söğütlü’ye 9 kilometre, Ferizli’ye 7 kilometre, Akçukur ve Karateke mahallelerine 2 kilometre, Mağara Mahallesi’ ne ise 2,7 kilometre mesafede yer alıyor.
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