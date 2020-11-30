Bakanlıktan Oruç Reis açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki sismik araştırmalarını tamamlayarak, Antalya Limanı'na döndüğünü açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki sismik araştırmalarını tamamlayarak, Antalya Limanı'na döndüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı.
10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü" denildi.
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