Baktığı hayvanların sahibini, 'bin lira eksik verdi' diye öldürdü
İstanbul'da İkram S. (34), para karşılığı hayvanlarına baktığı Sertaç Yorga'yı (44) iddiaya göre bin TL az ödeme yapınca tabancayla vurup öldürdü.
Olay, geçen 28 Nisan günü, Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre İkram S., Sertaç Yorga ile bir ay boyunca hayvanlarına bakmak için 4 bin TL'ye anlaştı. Ancak bir ayın sonunda yine iddiaya göre Yorga, İkram S.'ye 3 bin TL ödeme yaptı.
İkram S. de Yorga'yı "Bin lira daha vermek zorundasın, yoksa seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkram S., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek,Serta Yorga'ya peş peşe ateş etti. Yorga, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli, kaçtı.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerince Silivri'ye bağlı Büyükçavuşlu köyünde yakalanarak, gözaltına alınan şüpheli, sevkedildiği adliye çıkarıldığı mahlkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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