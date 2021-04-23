Balçova’da iyilik köprüsü

23 Nisan 2021 Cuma, 06:35

“Çocuklar gülünce dünya güzelleşir, bir çocuk, bir bayram, bir tebessüm” sloganı ile başlatılan kampanya ile hayırsever vatandaşlarla maddi durumu iyi olmayan aileler, Balçova Belediyesi aracılığıyla buluşturulacak.

İşsizliğin ve iflasların çok arttığını bu nedenle sosyal yardımları en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz hiçbir çocuğumuzun bayrama buruk girmesini istemiyoruz. Tüm çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi için Balçovalı hayırseverlerimize çağrıda bulunduk” diye konuştu.