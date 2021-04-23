Balçova’da iyilik köprüsü

Ekonomik kriz ve koronavirüs pandemisi nedeniyle işsiz kalan ailelerin çocuklarının bayrama gülümseyerek girmesi için Balçova Belediyesi tarafından “Askıda Bayramlık” kampanyası başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 06:35
Balçova’da iyilik köprüsü
Abone Ol google-news

“Çocuklar gülünce dünya güzelleşir, bir çocuk, bir bayram, bir tebessüm” sloganı ile başlatılan kampanya ile hayırsever vatandaşlarla maddi durumu iyi olmayan aileler, Balçova Belediyesi aracılığıyla buluşturulacak.

İşsizliğin ve iflasların çok arttığını bu nedenle sosyal yardımları en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz hiçbir çocuğumuzun bayrama buruk girmesini istemiyoruz. Tüm çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi için Balçovalı hayırseverlerimize çağrıda bulunduk” diye konuştu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler