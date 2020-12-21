Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
21 Aralık 2020 Pazartesi, 08:36
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Abone Ol google-news

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.




En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler