Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.
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