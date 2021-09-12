Balıkesir'de çiftlikte işlenen cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 zanlı yakalandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi yada kişiler; çiftlik sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanlara da ateş açtılar.
Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Bent mevkisindeki çiftlikte çalışan Muharrem Güler (51), silahlı saldırıya uğradı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürülen Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgilerinin olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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