Balkanlarda madalya yağmuru!
Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde ilk günü geride kalan 73’üncü Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye 5 altın, 1 gümüş, 7 de bronz madalya elde etti.
Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde ilk günü geride kalan 73’üncü Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye 5 altın, 1 gümüş, 7 de bronz madalya elde etti.
Milli Takım’ın 36 atletle katıldığı 73’üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı. Ay-yıldızlı takım, ilk günde 13 madalya kazanma başarısı gösterdi. 100 metrede galip gelen Jak Ali Harvey, kariyerindeki beşinci Balkan altın madalyasına ulaşırken, 18 yaşındaki Berke Akçam, 400 metre engellide geçen haftaki Balkan U20 birinciliğine bir de büyükler şampiyonluğu ekledi. 3000 metre kadınlarda Burcu Subatan, disk atmada Özlem Becerek ile Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, İzzet Safer ve Ertan Özkan’dan oluşan 4×100 bayrak takımı da altın madalya kazandı.
Sabah seansında yapılan çekiç atmada Özkan Baltacı gümüş madalya alırken, yedi isim de bronz madalyayla günü tamamladı. 400 metrede 55.94 ile en iyisini koşan Nevin İnce ve üç adımda 13.44 ile en iyi derecesini yapan Tuğba Aydın’ın yanı sıra, sırıkla atlamada Demet Parlak, 5000 metre erkeklerde Ömer Amaçtan, 3000 metre su engellide Derya Kunur, 1500 metre erkeklerde Mehmet Çelik ve yüksek atlamada Alperen Acet üçüncü olarak kürsüye çıktılar.
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