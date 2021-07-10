Balotelli’nin eski antrenörü Brocchi: “En güçlü forvetlerden biri”
Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli’nin Monza’daki antrenörü Cristian Brocchi İtalyan oyuncu için, “Tartışılmaz niteliklere sahip.” dedi.
İtalya Serie B takımlarından Monza’da üç yıl çalışan ve geçtiğimiz sezon kulüplere yollarını ayıran Cristan Brocchi, İtalya’da yayın yapan Tuttosport’a açıklamalarda bulundu.
Brocchi yönetiminde geçtiğimiz yıl Serie A’ya yükselme mücadelesi veren Monza, Cittadella’ya elenerek lig atlama şansını kaybetmişti.
“ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI”
Brocchi, eski öğrencisinden övgüyle bahsederken şunları söyledi, “Sakatlıktan dönmüştü. Hemen iyileşmeye çalıştı ve kısa süre içinde iki kez sakatlandı. Bu yüzden yavaş bir başlangıç yaptı.
Ama sonrasında önemli katkı sağladı. Onunla ilgili içimde her zaman harika bir his vardı. Üzerindeki kötü çocuk etiketi gerçeğe uymuyor. Tartışılmaz niteliklere sahip. Benim için bugün en güçlü forvetlerden biri.”
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