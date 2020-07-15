Bankaların düşük faiz uygulaması ve kampanyalar, konut satışlarını haziranda coşturdu

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krize eklenen küresel koronavirüsün, özellikle ticaret üzerindeki etkilerini sınırlamak için kamu bankaları eliyle başlatılan yeni kredi dağıtımı konut satışlarında büyük etki yaptı. Nisan ve mayısta pandemi etkisiyle sert düşen konut satışları, haziran ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle rekor kırdı. Mevduat faizlerinin enflasyonun altında kalması da süreci etkiledi.

TÜİK’in dün açıkladığı “Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2020” raporuna göre, ülke genelinde konut satışları haziran ayında 2019’un aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu. Ayrıca bu rakam 2013 yılından bu yana en yüksek haziran rakamı oldu. Konut satışları nisanda yüzde 55.5 düşüşle 42 bin 783, mayısta yüzde 44.6 düşüşle 50 bin 936 adet olmuştu.

İLK 6 AYDA 625 BİN

Haziran ayı satışlarının detaylarına bakıldığında, en dikkat çekici durumun bankadan kredi alarak (ipotekli); borçlanarak satın alınan konutlarda olduğu görülüyor. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1287 artış göstererek 101 bin 504 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 53.4’e çıktı. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 11.9’du.

Yılın ilk 6 ayda ise 624 bin 769 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 23.5. Aynı döneminde ipotekli konut satışı da yüzde 221.4 artarak 266 bin 374 adede yükseldi. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 4.1 azalarak 197 bin 722, ikinci el konut satışları da yüzde 42.5 artarak 426 bin 997 adet oldu.

‘YABANCI’ AZALDI

Ayrıca haziran ayında, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.1 azalarak 1664 adet oldu. İlk 6 ayda da konut satışı yüzde 28.5 azalarak 14 bin 413 adette kaldı. İlk 6 ayda en çok konut satışı 2 bin 628 ile İranlılar, 2 bin 359 adetle Iraklılara yapıldı.

‘KAMU’NUN NE KADAR SÜRDÜRECEĞİ KRİTİK



Ekonomi yönetimi, sektör mensupları ve uzmanlar haziran ayı verilerini şöyle yorumladı:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi.

Konutder Başkanı Altan Elmas: Satışlardaki hareketliliğin birkaç ay daha devam etmesini öngörüyoruz. Ancak kamu bankalarının 0.64 faiz oranını, bir yıl ödemesiz ve 15 yıl vadeli sunduğu bu mekanizmayı daha ne kadar ay devam ettireceği de kritik bir konu. Çünkü bugün piyasayı hareketlendiren bu kampanya.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya: Aylardır bekleyen bir talep vardı. Konut kredisi faiz oranlarının inmesiyle beraber bu alıma geçti. Faiz oranları ne kadar cazipse alım tarafı hareket geçiyor. Ama burada birkaç farklı etken de var. Mevduat faiz oranları düştüğü için insanlar yatırım alanında da konut alım fırsatını çok net değerlendirdi. Ayrıca fiyatlar da 2017 Eylül’den itibaren geri geliyordu.

Özyurtlar Holding Başkanı Tamer Özyurt: Satışlardaki hareketlilikle konut geliştiriciler yeniden moral buldu. Artışa geçen satışlar, önümüzdeki aylar için tetikleyici bir etki yaratacak.