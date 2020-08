Banksy'nin fonladığı gemi göçmenleri kurtarmak için Akdeniz'e açıldı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin finansmanını sağladığı bir gemi, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yardım için Akdeniz'e açıldı.

Banksy eserlerinin satışından elde ettiği gelirin bir kısmını, eski bir Fransız donanma gemisinin satın alınarak göçmenleri kurtarma operasyonunda kullanılması için bağışladı. Sanatçı, geminin güvertesine de kalp şeklinde bir can simidi tutan bir kız çizdi.

Gemiye, Fransız anarşist feminist Louise Michel'in adı verildi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Banksy, geçmişte sivil toplum örgütlerinin kurtarma gemilerinin kaptanlığını yapan Pia Klemp'e ulaşarak Akdeniz'de göçmenleri kurtaracak bir gemiye finansman sağlamak istediğini söyledi.

Banksy geçen eylül ayında Alman kaptan Klemp'e yazdığı e-postada "Ben Birleşik Krallık'tan bir sanatçıyım ve göç kriziyle ilgili bazı eserler yaptım, elbette bunlardan gelen parayı elimde tutamam. Bu parayı yeni bir tekne almak falan için kullanabilir misin?" dedi.

Kaptan Klemp ilk önce bunu bir şaka sansa da sonunda Banksy'nin finansmanıyla alınan gemi 18 Ağustos'ta Orta Akdeniz'e açıldı.

Louise Michel gemisi için açılan internet sitesinde verilen bilgiye göre gemi Perşembe günü 89 kişiyi kurtardı. Louise Michel, göçmenlerin karaya çıkarılabilmesi için güvenli bir liman açılmasını talep etti.

Louise Michel sitesinde, "Avrupa devletleri Sahil Güvenlik birimlerine, Avrupalı olmayanlardan gelen yardım çağrılarını yanıtlamamaları talimatı veriyor ve çaresiz insanları umutsuzca denizde sürüklenmeye terk ediyor" deniliyor.

Ayrıca, "Geminin kaptanı ve mürettebatını, Avrupa çapından kurtarma konusunda deneyimli bir ekip oluşturuyor. Gemide yatay hiyerarşi ve vegan bir diyet uygulanıyor" bilgisi de veriliyor.

Yesterday morning, #LouiseMichel responded to a distress call from #Moonbird air reconnaissance plane.

89 people were rescued and brought on board Louise Michel. The survivors need a Place of Safety now.#SolidarityAndResistance pic.twitter.com/HWde3hYFqT