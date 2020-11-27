Barajlarda su seviyesi düştü

Barajlarda su seviyesi düştü
İzmir’de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Yağışların az olması sebebiyle kentteki barajlarda su seviyelerinde de düşüş yaşandı.
Tahtalı Barajı’nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65.29 iken bu yıl yüzde 36.04’e düştü. Gördes Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9.2 iken bu yıl yüzde 4.74’e düştü. Ürkmez Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52.38 iken bu yıl yüzde 29.61’e düştü.
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 49.34 iken bu yıl yüzde 13.36’ya düştü. İzmir’in önemli barajlarından Tahtalı Barajı havadan görüntülenirken, su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda sular altında kalan alanlardaki kuraklık gözler önüne serildi. Yer yer çatlamaların olduğu toprak alanda, midye kabukları ortaya çıkarken, sularla kaplı olması gereken barajda köpeklerin koşturduğu görüldü.
İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZSU olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ancak önümüzdeki yazın kurak geçeceğini belirterek su tasarrufu uyarısı yaptı.
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