Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı
İspanya'da polis, Barcelona kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ofislerine baskın düzenledi. Bartomeu, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.
İspanya'da polis, Barcelona kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ofislerine baskın düzenledi. Bartomeu, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.
Polis, Bartomeu'nun başkanlığı döneminde onun rakipleri hakkında karalama kampanyası başlatıldığı ve bunun için bir şirkete ödeme yapıldığına yönelik iddiaları soruşturuyordu.
Barcelona medyası patlak veren skandala "Barçagate" adını vermişti.
Josep Maria Bartomeu, hakkında yapılacak güven oylaması öncesi Ekim ayında istifa etmişti.
Bartomeu'nun, Barcelona kulübü üyelerinin katılacağı bu oylamayı kaybetmesi bekleniyordu.
İstifası öncesi Bartomeu'nun başkanlıktaki son dönemine, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle yaşanan sorunlar ve kulübün mali sorunları damga vurmuştu.
Hafta sonunda yapılacak kongrede Barcelona'nın yeni başkanı seçilecek.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı