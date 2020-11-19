Barcelona'nın eski futbolcusundan flaş ifadeler! "Guardiola benim için hayal kırıklığı"
Kariyerine Monaco’da devam eden Cesc Fabregas, eski hocalarından Pep Guardiola’ya küskün olduğunu açıkladı.
Barcelona’da Pep Guardiola ile birlikte çalışan Cesc Fabregas, İspanyol teknik adam ile aralarının bozuk olduğunu söyledi.
Catalunya Radio’ya konuşan tecrübeli futbolcu, “Sekiz yıldır temasımız olmadı. Barcelona’da bazı tatsız şeyler yaşadık. Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Hayal kırıklığı karşılıklı mı, bilmiyorum. O benim çocukluk idolümdü. Onu izleyerek büyüdüm” dedi.
2014 yılında Barcelona’dan ayrılan ve Chelsea’ye transfer olan Fabregas, o dönemki hocası Jose Mourinho ile ise çok iyi bir dostluğunun olduğunu ifade etti.
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