Barcelona'ya 2. Türk oyuncu!

Süper Lig takımlarından Kayserispor forması giyen genç oyuncu Emre Demir'in, Barcelona'yla prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 08:38
Barcelona'ya 2. Türk oyuncu!
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TFF Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen genç oyuncu Emre Demir'in, Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 17 yaşındaki genç oyuncunun Barcelona ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Bilindiği üzere Katalan devi, Rapid Wien forması giyen 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını ve bu sezon A Takımda yer alacağını açıklamıştı. 

Kaynak: Ajansspor / TRT


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