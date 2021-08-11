TFF Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen genç oyuncu Emre Demir'in, Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi.
Barcelona'ya 2. Türk oyuncu!
Süper Lig takımlarından Kayserispor forması giyen genç oyuncu Emre Demir'in, Barcelona'yla prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; 17 yaşındaki genç oyuncunun Barcelona ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Bilindiği üzere Katalan devi, Rapid Wien forması giyen 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını ve bu sezon A Takımda yer alacağını açıklamıştı.
Kaynak: Ajansspor / TRT
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