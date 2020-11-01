"Barcelona'ya dönmem" dedi

01 Kasım 2020 Pazar, 13:18

Pep Guardiola, Barcelona seçimlerinde aday olan başkanların kendisini tekrar takımın başına geçireceği vaatlerinin gerçekleşmeyeceğini ve tekrar Barcelona’ya dönmeyeceğini açıkladı.

Manchester City’nin Sheffield United’ı deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Guardiola, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Katalan teknik adam, City’de mutlu olduğunu ve Barcelona kariyerinin bittiğini belirtti. Guardiola BT Sports’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ‘’ Bunu defalarca söyledim. Barcelona’da teknik direktörlük görevim artık bitti. Bazı şeyleri hayatınızda bir kere yaşamalısınız. Şu anda göreve gelebilecek harika insanlar var ve takımın başında Ronald Koeman var. O mükemmel bir menajer. Burada son derece mutluyum ve daha yapmak istediğim çok şey var. ‘’

Yakın zamanda Barcelona’da seçimler olacak ve umarım kulübü tekrar zirveye çıkartacak doğru bir yönetim kurulu seçilir. Koeman ile büyük işler yapabileceklerine eminim. O benim yakın arkadaşım ve lütfen ona biraz saygı gösterin. Barcelona’yı çalıştırdığım döneme göre artık daha yaşlıyım. Bu yüzden bu görevi yapmam artık çok zor. Barcelona gibi bir kulübü çalıştırmak istiyorsanız enerjiniz fazla olmalı. Bu yüzden artık o görev daha genç teknik adamlara verilmeli.











