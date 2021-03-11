Barcelona’yı eleyen PSG çeyrek finalde
İlk maçı 4-1 kazanan PSG, bu maçta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan PSG, rövanşta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
Paris Saint Germain 30. dakikada Mbappe ile güldü. Kylian Mbappe penaltıdan bulduğu golle takımını evinde öne geçirdi. Barcelona’nın bu gole cevabı ise gecikmedi. 37. dakikada Lionel Messi’nin ceza sahası dışından çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadelenin ikinci yarısında ise gol çıkmadı. İlk maçı 4-1 kazanan PSG, bu maçta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimi 19 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 6-7 Nisan, rövanş ise 13-14 Nisan’da oynanacak.
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