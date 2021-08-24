Barış Pehlivan yazdı: Diyanet Işıkçılar Cemaatinin yayın organı ile birbirlerine girdi

24 Ağustos 2021 Salı, 13:17

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde Diyanet ile Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesi arasındaki kavgayı yazdı.

Daha önceki yazılarında da Diyanet ile Türkiye gazetesi arasındaki kavgaya dair ayrıntıları yazan Pehlivan, Türkiye yazarı Ahmet Şimşirgil'in yazısının ardından tartışmanın farklı bir boyuta taşındığını anlattı.

Pehlican, Şimşirgil'in “2005’te Diyanet’ten Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın organizatörlüğünde Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez’in Diyanet’e yerleştirdiği ekip, yıkım faaliyetini tam gaz devam ettiriyor.” sözlerine Mil-Diyanet Sen’den sert bir yanıt geldiğini ifade etti. Yazının devamında, Şimşirgil'e FETÖ suçlaması yapıldığı anlatıldı.

İşte yazının "Diyanet Cephesi Gemileri Yaktı" başlıklı bölümü:

"Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesinin Diyanet ile bir savaşa girdiğini daha önce bu köşede okudunuz. Yaşananların, kurumun hazırladığı raporlarda Işıkçıları hedef almasıyla ilişkisini sorgulamıştım.

Gördüm ki işte o savaşta kılıçlar daha sert bir şekilde çarpışmaya devam ediyor.

Zira...

Türkiye yazarı Ahmet Şimşirgil, bir süre önce yine Diyanet’i hedef aldı ve şöyle dedi:

'2005’te Diyanet’ten Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın organizatörlüğünde Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez’in Diyanet’e yerleştirdiği ekip, yıkım faaliyetini tam gaz devam ettiriyor.'

Bu yazıya en sert yanıt Mil-Diyanet Sen’den geldi. Diyanet sendikasının başkanı Celaleddin Gül şunları dedi:

'TGRT ve Türkiye gazetesinin tetikçisi Ahmet Şimşirgil, haddini aşarak Diyanet için ‘rehberleri oryantalistler’ ifadesini kullanarak Diyanet’i, Din İşleri Yüksek Kurulu’nu tahkir ve tezyif etmiştir. Fitne ve fesatlıkta haddini aşmıştır.

Yazdığı tüm yazılarda ve çıktığı TV programlarında özellikle Diyanet düşmanlığını körükleyen, Diyanet içinde fitne çıkarmak için çaba gösteren TGRT’nin tetikçisi sayın Şimşirgil; kendisi tarihçi olduğu halde tefsir, fıkıh vb. cahili olduğu tüm konularda ahkâm keserek Diyanet’e saldırmaktadır. Bu adam kime hizmet etmektedir?”

Okuduğunuz gibi, çok ağır bir yanıttı bu.

Türkiye yazarı Şimşirgil ise kendisinin FETÖ’cü olmakla suçlandığını iddia edip şunları yazdı:

'Bu nasıl bir Diyanet sendikası başkanıdır, diyerek dehşete düştüm. FETÖ ile fikren en büyük mücadeleyi verenleri FETÖ’cülükle suçlamak ya FETÖ’yü hiç tanımamak veya zımnen FETÖ’nün değirmenine tankerlerle su taşımaktır. Diyanet İşleri eski başkanının nasıl gittiğini bilmemektir. Diyanet’te bir dönem FETÖ yuvalanmasını görmemektir. Dinlerarası Diyalog masasından haberdar olmamaktır. Eyvah ki ne eyvah! Diyanet’i bunlar koruyacaksa yandık!'

O değil de, aklıma geldi:

Türkiye gazetesinin sahibi Mücahid Ören’in ABD’ye bağlılık ve sadakat göstereceğine dair vatandaşlık yemini etmesinin videosu da bir gün çıkar mı ortaya?"