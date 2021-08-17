Barış Pehlivan yazdı: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Cumhurbaşkanlığı planı

17 Ağustos 2021 Salı, 09:21

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan, "Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak planı" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara yer verdi.

Pehlivan, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki kararını anlattı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın belediye başkanlıklarının bir dönem daha devam etmesini istedi.

Bu açıklama iki başkanın da olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek olarak yorumlandı. Şimdiden yıpratmak istememek, belediyeleri elde tutmak ve kendi adaylığı gibi birçok ihtimal bu çıkışın nedeni olarak sıralandı.

Hepsi mümkün. Ben ise başka bir noktayı aktaracağım.

CHP ve İYİ Parti kulislerinde yüksek sesle söylenen şu:

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması Millet İttifakı’nın diğer ortağı Meral Akşener’le birlikte planlandı. Yani, iki liderin ortak stratejisinin parçası ve üzerine düşünülüp söylenmiş bir sözdü.

Hatırlayın, sık sık 'İmamoğlu mu, Yavaş mı aday olacak' tartışmaları yapılıyordu. Dikkat edilecek olursa, şimdi 'Kılıçdaroğlu mu Akşener mi aday olacak' sorusu konuşuluyor. Bu nedenle her iki partiden görüştüğüm isimler, genel başkanların stratejisinin işe yaradığını söylüyor."