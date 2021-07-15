Barış Terkoğlu yazdı: Öksüz'ün peşine düştü, başına gelmeyen kalmadı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 08:23

Adil Öksüz’ü darbe girişiminden sonra tutuklamaya sevk eden, “arsa bakıyordu” masalıyla serbest bırakılmasının ardından peşine düşen savcı Cihan Ergün, adalete küstürüldü.

Sürülmesinin ardından emekli olan ve noterlik yapan Ergün’e “avukat” sanılarak bir tartışma nedeniyle “görevi ihmal”den soruşturma açılması istendi.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Ergün’ü süren zihniyetin hâlâ işbaşında olduğunu yazdı.

Barış Terkoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayın.