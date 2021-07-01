Barış Terkoğlu yazdı: Sağlık Bakanlığı ile yaşanan krizin perde arkası

01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:03

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailesinin Akmerkez'de bulunan şirketine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Terkoğlu, "Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri" başlıklı yazısında, Soylu ailesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yaşanan krizi de anlattı.

EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu ile Soylu ailesinin şirketinin bağlantısına işaret eden Terkoğlu, "Sedat Peker, 'kardeşi' dedi ama aslında kuzeni. Mehmet Soylu, Süleyman Soylu’nun amcası Neşat Soylu’nun oğlu. Ekşioğlu’nun Akmerkez’deki komşusu olan, sosyal medya paylaşımlarında da Ekşioğlu’nun yöneticileriyle omuz omuza duran şirket Soylu ailesinin yönetiminde" dedi.

Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sizi 9 Mart 2020’de ekonomi sayfalarında yer alan bir habere götürelim. Haber, Türkiye’nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp ArGe AŞ’nin Ekba Holding tarafından alındığını haber veriyor. Ekba Holding bilindiği gibi Cihan Ekşioğlu’na ait. Satış işlemiyle Harp ArGe, Ekba bünyesindeki Cemd Savunma Sanayi AŞ çatısı altına girdi.

Harp ArGe’nin bugünkü adresine bakıyorum. Sürpriz değil: Resmi kayıtlarda şöyle yazıyor: “Akmerkez Residence D:14”

Bu elbette, Cihan Ekşioğlu’nun Akba Holdingi’nin de bugünkü adresi.

Harp AŞ’nin referansları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve Katar devletinin olduğunu da not edeyim.

Cemd AŞ’nin yöneticileri arasında Süleyman Soylu’ya yakın pek çok isim var. Mesela Gündüz Memişoğlu hemen dikkatimi çekti. Neden mi? Bir dönem İstanbul Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Gündüz Memişoğlu, Erdal Acar’ın şirketine transfer olmasıyla, Acar’a o dönem eski polislerden oluşan koruma ordusu kurmasıyla haber olmuştu. Bugün mü? Yeni Şafak gazetesinin 30 Ekim 1999 tarihli haberine göre, türban eylemlerine katıldığı için gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarını karakolda darp eden Memişoğlu, şu sıralar İçişleri Bakanı Soylu’ya ve ailesine çok yakın bir isim olmasıyla biliniyor.

Cemd AŞ de numarasını birkaç kez değiştirmekle birlikte adresi hep Akmerkez’de. Örneğin onun 2018 tarihindeki adresi, resmi kayıtlarda “Akmerkez Residence D: 538” olarak görünüyor.

Devam edelim...

Ekba’nın kurucusu Öz’ün finansörü

Ekba Holding’in sahibinin Cihan Ekşioğlu olduğunu söyledik. Peki, hep böyle miydi?

Hayır...

Aslında şirket, 81 doğumlu Cihan Ekşioğlu’nun annesi Canan Ekşioğlu’nun üzerineydi. Ancak holding tarihinde daha ilginç bir ayrıntı var. Ekba Holding taze bir şirket. Resmi kayıtlara göre 18 Haziran 2015 tarihinde kuruluşu tescil edilmiş. Kurucusu ve ilk yönetim kurulu başkanı kim dersiniz? Resmi kayıtlara göre Burak Başlılar! Hani başlangıçta anlattığımız Zekeriya Öz’ü maaşa bağlayan işadamı. Başlılar’ın kuruluş sermayesi kayıtlara göre 50 bin lira.

Derken resmi kayıtlara göre, şirket daha ikinci toplantısında bir karar aldı. 28 Aralık 2015’te tüm hakları anne Canan Ekşioğlu’na devredildi. Başlılar sanki şirketini Ekşioğlu’na vermek için kurmuştu! 16 Haziran 2016’da ise Cihan Ekşioğlu, yönetim kurulu başkan yardımcısı yapıldı. 2017’ye gelindiğinde 50 bin liraya kurulan şirkette bir şey daha oldu. Kayıtlara göre sermaye artırımı ile şirket sermayesi 2 milyon liraya çıktı.

Ekba Holding’in kuruluş adresi de Akmerkez içinde bir yer değişikliği yapıldığını gösteriyor: “Akmerkez Residence Daire: 520.”

Soylu ailesinin şirketi de orada

Akmerkez’in katlarında dolaşırken gözüme başka bir şirket çarptı. Bu Ekba gibi savunma ya da inşaat değil, sağlık şirketiydi. “Akmerkez Residence 536” numarada bulunan bu şirketin tabelasında Invamed-RD Global yazıyordu.

2016 tarihinde ortaya çıkan şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Raşit Dinç olarak görünüyor. 1987 doğumlu olan Raşit Dinç aynı zamanda Sağlık Federasyonu Başkanı. Acaba bu Dinç o Dinç mi diyorum? Malum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dinç ailesinin damadı. Bakan Soylu, geçen yıl vefat eden Samsunlu Metin Dinç’in kızıyla evli.

Derken “yok artık” dedirten bir ayrıntı görüyorum. RD Global’in bir başka yönetim kurulu üyesi kim dersiniz? Evet, Mehmet Soylu. Sedat Peker, “kardeşi” dedi ama aslında kuzeni. Mehmet Soylu, Süleyman Soylu’nun amcası Neşat Soylu’nun oğlu. Ekşioğlu’nun Akmerkez’deki komşusu olan, sosyal medya paylaşımlarında da Ekşioğlu’nun yöneticileriyle omuz omuza duran şirket Soylu ailesinin yönetiminde. Bir ayrıntı daha dikkatimi çekiyor. 500 bin sermaye ile kurulan şirket, 2018 tarihinde kuzen Soylu girdikten sonra sermayesini 7 milyon 200 bin liraya çıkarmış. Bu arada Mehmet Soylu ile Raşit Dinç, Sağlık Federasyonu yönetiminde de birlikte görev yapmış.

Kuzen Soylu ile Koca’nın sprey krizi



Derken aklıma geliyor. Malum, dün 140 Journos’taki salgın belgeseline konuşan ve ismini açıklamayan bir bürokrat şunları söyledi: “İçişleri Bakanı Soylu’nun elinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aleyhinde çok ciddi dosyalar var.”

Sağlık Bakanlığı kaynaklarını arayıp “Soylu ailesinin Akmerkez’deki RD Global’i ile bir sorun mu oldu” diye sordum. “Evet” yanıtını aldım. “Koronayı önlüyor diye önümüze getirdikleri spreye onay vermedik” dediler. Meğer Akmerkez’de Cihan Ekşioğlu dahil çok kişinin kullandığı o spreye, bakanlık onayı çıkmayınca ipler fena halde gerilmiş.

Akmerkez’den çıktık, nerelere geldik? Ordu’da milyarlık şehir hastanesinin nasıl verildiğini mi anlatayım? Yoksa “nereden çıktı” denilen Burak Başlılar’ın Fettah Tamince ile ortaklığının öyküsünü mü? Ya da Başlılar’ın Caddebostan’daki meşhur Ragıp Paşa Köşkü’nü Kalkavan’dan nasıl aldığını mı? Sedat Peker bin video çekse de tükenmeyecek hikâyelerimizde; bir gün belki de elimizdeki alışveriş merkezlerine, köşklere, otellere bakıp soracağız: Kim bu mülklerin gerçek sahibi?